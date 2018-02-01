Elazığspor'da 7 imza!

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ioan Hora, Göztepe'den Canberk Dilaver, Atiker Konyaspor'dan Halil İbrahim Pekşen, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça, Gençlerbirliği'nden Orhan Şam, Gaziantepspor'dan Muhammed İldiz ve bordo-beyazlı eski oyuncu Lamine Diarra ile resmi sözleşme imzalandı.
Transfer çalışmalarında kendilerine destek verenlere teşekkür eden kulübün ikinci başkanı Karahan Çelik, "Transfer öncesinde de iyi bir takımımız vardı. Bu 7 transfer ile çok daha güçlü bir takım olacağız ve önemli başarılara imza atacağız." dedi.
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