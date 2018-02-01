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Elazığspor'da 7 imza!
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ELAZIĞSPOR'DA 7 İMZA!

Elazığspor'da 7 imza!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

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Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ioan Hora, Göztepe'den Canberk Dilaver, Atiker Konyaspor'dan Halil İbrahim Pekşen, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça, Gençlerbirliği'nden Orhan Şam, Gaziantepspor'dan Muhammed İldiz ve bordo-beyazlı eski oyuncu Lamine Diarra ile resmi sözleşme imzalandı.

Transfer çalışmalarında kendilerine destek verenlere teşekkür eden kulübün ikinci başkanı Karahan Çelik, "Transfer öncesinde de iyi bir takımımız vardı. Bu 7 transfer ile çok daha güçlü bir takım olacağız ve önemli başarılara imza atacağız." dedi.

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3
A.N.Gut
1 Şubat 201822:15
Duzene inat BU SENE YINE O SENE..
2
Cankirili Simsar Seco
1 Şubat 201818:48
7 takviye yapmak ile takim guclu olmaz.Aksine 7 yeni adami bir takim haline getirene kadar sezon biter. Bu isler YUREk isi,Tribununde yuregi yananlarin isi.
1
Ankaragüçlü
1 Şubat 201817:53
Başkentin takımı Ankaragücü transfer yasağı için 7 Milyon TL'yi bulamazken rakipler 7'şer 7'şer transfer yapıyor. Sonra da Ankaragücü siyaset takımı oluyor...
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