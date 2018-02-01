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Skrtel 3 hafta yok
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SKRTEL 3 HAFTA YOK

Skrtel 3 hafta yok

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği açıklandı.

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Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle tedavisi süren Slovak savunma oyuncusunun iyileşmesi 3 haftayı bulacak.

Skrtel'in bu sürede yapılan tetkiklerinde durumunun iyiye gitmesi durumunda takımla çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, şu an için Slovak stoperin ameliyat edilmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyen Skrtel, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını da sakatlığından dolayı kaçıracak.

Fenerbahçe'de diğer stoperlerden Luis Neto'nun sakatlığı sürerken, Yiğithan Güveli sezonu kapatmıştı. Neto'nun Gençlerbirliği maçında da oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları devam ediyor.

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