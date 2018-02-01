Karabükspor'da transfer sirkülasyonu!

Sezona büyük umutlarla giren ve ardından yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon oldukça zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor, ara transfer döneminde kadrosunda bulunan 14 oyuncu ile yollarını ayıran kırmızı - mavili ekip 13 yeni oyuncuyu da kadrosunu kattı.

Süper Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşayan Karadeniz temsilcisi 19 haftada topladığı 9 puan ile ligin dibine demir attı. Bu sezon ligin 2. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-1 ve 8. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen Kardemir Karabükspor, daha sonra üst üste oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyet alamadı. Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'dan birer puan alabilen Karabükspor, 14 maçla ligin en çok kaybeden ve 14 golle de en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Kadrosunda bulunan yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırmak zorunda kalan Karabükspor dün gece itibari ile son bulan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncular ise şu şekilde:

Gelenler: Özgür Yılmaz (Giresunspor), Furkan Kaçar (Sultanbeyli), Antın Kravchenko (Olimpik Donetsk), Cem Özdemir (Sivasspor), Marius Alexe (Aris Limassol), Leandrinho (Sivasspor), Yusuf Akbulut (Batman), Alican Karadağ (Kastamonuspor 1966), Murat Akın (Sakaryaspor), Ahmet Karadayı (ASV Geel), Herve Kage (Kortrijk), Ergin Keleş (Sivasspor) ve Adam Stahl (Norrby)

Gidenler: Serdar Deliktaş (Gazişehir), Dany (Akhisar), Valerica Gaman (FCS Bucuresti), Gheorghe Grozav (Bursaspor), Andre Poko (Göztepe), İlhan Depe (Kasımpaşa), Yatabare (Konyaspor), Paul Papp (Sivasspor), Yevhen Seleznyov (Akhisar), Barış Başdaş (Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), Ahmet Şahin (Giresunspor), Gabriel Torje (Akhmat Grozny) ve Cristian Tanase (FCS Bucuresti).