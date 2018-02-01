Volkan Şen formayı giydi!

Konyaspor ara transferin son gününde Süper Lig’in ilk yarısında Trabzonspor’da forma giyen ve karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Volkan Şen’i 6 aylığına renklerine bağladı.
Transferle ilgili twitter hesabından Volkan Şen ile Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı’nın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Başkan Yardımcısı Baydar, “Yeni transferimiz Volkan Şen ile yarısı maç başı, yarısı garanti ücret olmak üzere 6 aylık sözleşme imzaladık. Bu transfer karşılığında menajerlik ücreti ödemedik. Futbolcumuz Volkan, İstanbul'dan Konya'ya 13.55 uçağıyla gelecek. Camiamıza hayırlı olsun” tweetini attı.
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