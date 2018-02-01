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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
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İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

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