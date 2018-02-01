İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
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