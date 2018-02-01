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Ahmet Çalık, Malaga'ya gitti
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AHMET ÇALIK, MALAGA'YA GİTTİ

Ahmet Çalık, Malaga'ya gitti

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 23 yaşındaki Ahmet Çalık'ı Malaga'ya kiraladı.

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Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray'da sürpriz bir ayrılığın gerçekleştiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Ahmet Çalık'ı Malaga'ya kiraladığı öne sürüldü.

Galatasaray ve Malaga'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken Gamaspor.com, 23 yaşındaki oyuncunun son dakikada satın alma opsiyonuyla transfer olduğunu ifade etti.

Öte yandan Transfermarkt'ta futbolcunun yeni adresi olarak Malaga gösterildi.

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6
Hıdır
2 Şubat 201800:00
Gercekten pes neden bu kadar negatif mesajlar yaziyorsunuz, destek vermek lazim gencecik bir kardesimiz sonucta G.birliginin altyapisindan cikmis ve bu kulube para kazandirmis, emek vermis yirmili yaslarda kaptan olmus ! Maalesef ulkemizde medeni bir bakis acisi sifir. Umarim Ahmet basarili olur vermis umarim A milli takimda mucadele eder, umarim nice Ahmetler bu kulupten kök salar!
5
060
1 Şubat 201823:51
düşüş hızlı oldu.
4
Hamit Guler
1 Şubat 201822:07
Bence mehter marsiyla gider izmir marsiyla geri doner
3
Calik
1 Şubat 201819:11
Simdi de binsin arabasina acsin muzigi gs marai calsin soylesin arkadaslariyla kosa kosa gittigi gs tekmeyi vurdu 1 senede.
2
Jose Çalıh
1 Şubat 201816:49
Malaga nire Endulus nire gardas. Biz Sevilladaki berbere akrabaydik Malagada sadecene yazliga giderdik .Lutven yannis bilgi vermeyiniz
1
Mali
1 Şubat 201813:41
Küçüklüğümden beri Malagalıyım,babam Endülüs muacırı dememis mi ? Tamamen menejer Ahmet Bulut transferi
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