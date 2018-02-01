Ahmet Çalık, Malaga'ya gitti

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Hıdır

2 Şubat 201800:00

Gercekten pes neden bu kadar negatif mesajlar yaziyorsunuz, destek vermek lazim gencecik bir kardesimiz sonucta G.birliginin altyapisindan cikmis ve bu kulube para kazandirmis, emek vermis yirmili yaslarda kaptan olmus ! Maalesef ulkemizde medeni bir bakis acisi sifir. Umarim Ahmet basarili olur vermis umarim A milli takimda mucadele eder, umarim nice Ahmetler bu kulupten kök salar!