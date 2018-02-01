Ahmet Çalık, Malaga'ya gitti

Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray'da sürpriz bir ayrılığın gerçekleştiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Ahmet Çalık'ı Malaga'ya kiraladığı öne sürüldü.
Galatasaray ve Malaga'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken Gamaspor.com, 23 yaşındaki oyuncunun son dakikada satın alma opsiyonuyla transfer olduğunu ifade etti.
Öte yandan Transfermarkt'ta futbolcunun yeni adresi olarak Malaga gösterildi.
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