Kulüpler Birliği'nde yeni dönem

Vakfın, Galatasaray'da 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda başkanlığı Mustafa Cengiz'e devreden Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği'ndeki görevini de kaybetmesiyle birlikte İstanbul Maslak'taki merkezinde saat 12.00'de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçildi.
Orman'ın yardımcılıklarını Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.
Fikret Orman yaptığı açıklamada "Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Arkamızdan iyi anılan işler yapmaya çalışacağız. Kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun" dedi.
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