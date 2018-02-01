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Kulüpler Birliği'nde yeni dönem
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KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YENİ DÖNEM

Kulüpler Birliği'nde yeni dönem

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Fikret Orman oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 18 Süper Lig kulübünün 17'sinin oyuyla seçildi. Fenerbahçe kulübü çekimser oy kullandı.

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Vakfın, Galatasaray'da 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda başkanlığı Mustafa Cengiz'e devreden Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği'ndeki görevini de kaybetmesiyle birlikte İstanbul Maslak'taki merkezinde saat 12.00'de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçildi.

Orman'ın yardımcılıklarını Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.

Fikret Orman yaptığı açıklamada "Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Arkamızdan iyi anılan işler yapmaya çalışacağız. Kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun" dedi.

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