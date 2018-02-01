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TFF 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
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TFF 1. LİG'DE 20. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

TFF 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

 Futbolda TFF 1. Lig'in 20. haftası, 2 Şubat Cuma günü oynanacak Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor müsabakasıyla başlayacak.

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 Futbolda TFF 1. Lig'in 20. haftası, 2 Şubat Cuma günü oynanacak Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor müsabakasıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Şubat Cuma

18.00 Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

4 Şubat Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü-Elazığspor (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Adana Demirspor-Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

5 Şubat Pazartesi:

18.00 Altınordu-Balıkesir Baltok (Bornova)
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