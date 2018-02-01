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Ziraat Bankası çeyrek finalde
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ZİRAAT BANKASI ÇEYREK FİNALDE

Ziraat Bankası çeyrek finalde

CEV Kupasında ülkemizi başarı ile temsil eden Ziraat Bankası 2.tur rövanş karşılaşmasında SWD powervolleys Düren takımı ile karşı karşıya geldi.

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Evinde 3-0 kazandığı karşılaşmanın morali ile rakibi karşısına çıkan temsilcimiz rakibini Almanya'da 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakibini eleyen Ziraat Bankası, Lindemans (Belçika) takımı ile çeyrek finalde mücadele edecek.

Yer: Kreis Arena

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan) - Konalsi Gjoka (Arnavutluk)

Setler: 25-27, 18-25, 25-19, 25-23, 9-15

Süre: 2 saat 8 dakika

SWD powervolleys DÜREN: Firkal Julius, Tim Broshog, Hulst Stijin, Allik Karli, Marlin Prolin, Andrei Micheal (Bann Blair (L), Jaromir Zachrich)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Koray Şahin (Serkan Kılıç (L), Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Sabit Karaağaç)

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