Bursaspor’un konuğu Beşiktaş

Süper Lig’de son 5 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, ligin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve Başakşehir ile Alanyaspor mücadelelerinde aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Süper Lig’de 98. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 98. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 97 karşılaşmanın 45’inde Beşiktaş sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 16 mücadelede 3 puana uzanmayı başardı. 36 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 9 maçtır yeniyor

Konuk ekip Beşiktaş ligde Bursaspor'a karşı oynadığı son 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Pinto, Batalla ve Ferhat Kiraz ile bulduğu gollerle 3-0’lık skorla almıştı.

Bursaspor’da eksik çok

Bursaspor’da sakatlıkları devam eden kaptan Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy’un yanı sıra kart cezalısı Mikel Agu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle son oynanan Alanyaspor müsabakasında görev alamayan Badu’nun da şans bulması halinde sahada yer alabileceği bildirildi.

Bilet satışlarında son durum

Sezon başında 26 bin kombine satan Bursaspor’da, Beşiktaş maçı için satışa çıkarılan 11 bin dolayındaki biletlerden 4 bin 375 adet satıldığı bildirildi. Biletlerin maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor.