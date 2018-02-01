Fenerbahçe ara transferi pas geçti

Ara transferde oyuncu alamayan Fenerbahçe, Van Persie ile yollarını ayırdı. Yerine genç Eljif Elmas kadroya dahil edildi
Kanarya ara transfer dönemini sessiz noktaladı. UEFA'nın Finansal Fair Play denetimi nedeniyle rahat hareket edemeyen sarı-lacivertlil kulüp, yabancı kontenjanı da dolu olduğu için oyuncu alamadı. Süper Lig'de ocak ayında transfer yapmayan tek takım olan Fenerbahçe buna karşılık Robin van Persie ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen Hollandalı yıldız, eski kulübü Feyenoord'a giderken, yerine sezon başında transfer edilen Eljif Elmas kadroya dahil edildi.(Fotomaç)
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