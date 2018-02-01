﻿
Fenerbahçe ara transferi pas geçti
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE ARA TRANSFERİ PAS GEÇTİ

Fenerbahçe ara transferi pas geçti

Bu sene ara transfer döneminde oyuncu kadrosuna katmayan Fenerbahçe, yabancı kontejanını boşaltmak adına operasyon yapıldı.

342 Okunma

Ara transferde oyuncu alamayan Fenerbahçe, Van Persie ile yollarını ayırdı. Yerine genç Eljif Elmas kadroya dahil edildi

Kanarya ara transfer dönemini sessiz noktaladı. UEFA'nın Finansal Fair Play denetimi nedeniyle rahat hareket edemeyen sarı-lacivertlil kulüp, yabancı kontenjanı da dolu olduğu için oyuncu alamadı. Süper Lig'de ocak ayında transfer yapmayan tek takım olan Fenerbahçe buna karşılık Robin van Persie ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen Hollandalı yıldız, eski kulübü Feyenoord'a giderken, yerine sezon başında transfer edilen Eljif Elmas kadroya dahil edildi.(Fotomaç)

ETİKETLER #Fenerbahçe
Ozan Tufan, Premier Lig'de
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe, kupada Giresunspor deplasmanında
Fenerbahçe'nin acı günü!
Hasan Ali Kaldırım sürprizi!
Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿