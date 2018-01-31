Çaykur Rizespor'da transfer

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ikinci yarı şampiyonluk yarışının çok daha zor geçeceğini belirtti.

Kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdiklerini ifade eden Yardımcı, "Abdullah Durak da hocamızın ısrarla istediği bir oyuncuydu. Kasımpaşa Kulübü ile yaptığımız olumlu görüşmelerin ardından Abdullah Durak ile 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Transferde anlayış gösteren Kasımpaşa yöneticilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yardımcı ayrıca Vedat Muric, Koray Altınay, Galip Güzel ve Turgut Doğan Şahin'in ardından Abdullah Durak ile kadrolarına kattıklarını vurgulayarak, "İkinci yarı çok zor geçecek ve her oyuncuya ihtiyacımız var. İşi baştan sıkı tutuyoruz. Gevşemek ve rahatlamak yok. Ciddi bir yarış var ve bu yarışta rakibimiz çok. Sezon bitiminde mutlu sona ulaşmak için çok dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Abdullah Durak, ligin ilk yarısında ligde ve kupada 4 karşılaşmada görev yaptı.