﻿
Tokatspor Başkanı Ahmet Arat istifa etti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TOKATSPOR BAŞKANI AHMET ARAT İSTİFA ETTİ!

Tokatspor Başkanı Ahmet Arat istifa etti!

TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'da Başkan Ahmet Arat görevinden istifa etti.

414 Okunma

Başkan Ahmet Arat sezon başında Tokatspor yönetimsiz kalmasın duygu ve düşüncesiyle, aralarında daha önceki dönemlerde Tokatspor'a başkanlık yapmış isimlerden oluşan yeni yönetimle başkanlık görevine belirli bir süre için kendisinin getirildiğini belirtti. 

Arat istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımı kırmayıp Tokatspor'a başkanlık görevini şartlı kabul ettim. Geçirmiş olduğum ciddi rahatsızlığa rağmen bu süre zarfında görevimin başında bulunup, elimden geldiğince kulübümüze yardımcı olmaya çalıştım. Hepinizin malumu benim asli görevlerimden en önemlisi Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığıdır. Yukarıda bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı yönetim kurulu üyeliğim devam etmek şartı ile Tokatspor Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve Tokat halkı adına teşekkür ederim" dedi. 

ETİKETLER #Tokatspor
Tokatspor 1 - Kastamonuspor 1966 2
Tokatspor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Afjet Afyonspor 2 - Tokatspor 0
Afjet Afyonspor - Tokatspor maç kadroları belli oldu...
İşte TFF 2. Lig'in ilk yarısının 'en'leri
Amed Sportif 1 - Tokatspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿