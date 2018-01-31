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Akın Çorap Giresunspor Kofi Atta’yı kiraladı
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AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR KOFİ ATTA’YI KİRALADI

Akın Çorap Giresunspor Kofi Atta’yı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Bursaspor’dan Kofi Atta’yı kiraladı.

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Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaşındaki Ganalı oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşıldığını belirtti.

Bozbağ, Atta ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladıklarını ve oyuncunun lisansının çıkarılması için girişimlere başladıklarını kaydetti.

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