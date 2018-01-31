Akın Çorap Giresunspor Kofi Atta’yı kiraladı

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaşındaki Ganalı oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşıldığını belirtti.



Bozbağ, Atta ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladıklarını ve oyuncunun lisansının çıkarılması için girişimlere başladıklarını kaydetti.