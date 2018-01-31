Sosa: Bize her yer Trabzon

Sosa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün transfer döneminin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarını selamlamak ve bu kulübün yüzde yüz oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon."
Bugun transfer donemin sona ermesiyle Trabzonspor taraftari selamlamak ve bu kulubun @trabzonspor %100 oyuncusu olmaktan dolayi cok mutlu oldugumu soylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve basarili bir tarih yazmayi diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 ini kutluyorum ve desteginizden dolayi tesekkur ediyorum #bizeheryertrabzon ....
A post shared by Josè Sosa (@josesosa_23) on Jan 31, 2018 at 2:51am PST
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