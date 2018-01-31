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Sosa: Bize her yer Trabzon
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SOSA: BİZE HER YER TRABZON

Sosa: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takım formasıyla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı dilediğini belirtti.

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Sosa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün transfer döneminin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarını selamlamak ve bu kulübün yüzde yüz oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon."

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