Balıkesirspor Baltok'ta yol ayrımı

Kulüp başkanı Remzi Boncuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ismail Aissati konusunun yaklaşık bir aydır 4-5 kez gündeme geldiğini söyledi.

Oyuncunun, transfer döneminin bitmesine 1-2 gün kala ayrılmak istediğini yeniden ilettiğini aktaran Boncuk, şunları kaydetti:

"Bugün de öğrendiğimiz kadarıyla Denizlispor ile anlaşmış. Sözleşmesine bir şart koymuştuk, yurt dışına giderse 50 bin avro, Türkiye'den bir takıma transfer olursa 60 bin avro bonservis bedeli belirlenmişti. 60 bin avro bonservis bedeli karşılığında Denizlispor'a transferi gerçekleşecek. Yarım saat kadar önce kulüple ilişkisi kesildi. Kendisi sevdiğimiz iyi bir oyuncuydu fakat mazereti ailesiyle ilgili olunca yapacak fazla bir şey yok. Onun isteği bizim için önemli. Biz de gitmesine müsaade ettik."