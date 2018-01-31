Trabzonspor'un genç yıldızları formaya ısındı

Trabzonspor'un altyapısından A takıma yükselen yıldız adayı futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formaya iyice ısındı.

Karadeniz ekibinin genç oyuncuları Yusuf ve Abdülkadir, özellikle bu sezon gösterdikleri performansla dikkati çekti.

Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, bu sezon ligde 19 maçın tamamında olmak üzere 1439 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 96 dakika forma giyerek toplam 21 resmi maçta 1535 dakika sahada ter döktü.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 18 maçta 1458 dakika, 2015-2016 sezonunda ise 6 lig maçında 334 dakika görev yapmıştı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligde 3 gol kaydetti. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Bursaspor'u da 1-0 yendiği maçlarda 1'er gol atma başarısı gösterdi.

Genç oyuncunun gol attığı maçlarda Trabzonspor, 3 galibiyet elde ederek 9 puan çıkardı.

Abdülkadir Ömür'ün çıkışı

Trabzonspor'un Çarşıbaşı ilçesinde lise öğrenimini tamamlayan 18 yaşındaki genç yeteneği Abdülkadir Ömür ise bu sezon büyük çıkış yaptı.

2015-2016 sezonunda 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında 40 dakika, 2016-2017 sezonunda ligde 2 maçta 14, kupada 3 maçta 175 dakika olmak üzere 5 resmi maçta 189 dakika oynayan genç oyuncu, bu sezon 19 resmi maçta 1145 dakika görev yaptı. Abdülkadir Ömür, bu sezon ligde 16 maçta 957 dakika, kupada 3 maçta 188 dakika forma giydi.

Bu sezon ligin ilk 2 haftasında görev alamayan, üçüncü haftadaki Göztepe maçının son 2 dakikasında oyuna giren Abdülkadir Ömür, son haftalarda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezlerinden oldu. Genç oyuncu, ligde son 5 maçta da 90'ar dakika sahada kalarak yakaladığı formayı bırakmadı.

Abdülkadir, ligin 8. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında olmak üzere 1 gol attı. Genç oyuncu, ligde Fenerbahçe ile oynanan son maçta Burak Yılmaz'ın fileleri havalandırdığı pozisyonda verdiği pasla büyük beğeni kazandı.

Tekelioğlu: "Bu oyuncular Trabzonspor'un geleceği"

Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve gençlik geliştirme teknik sorumlusu Sadi Tekelioğlu, kendisi döneminde A takıma yükselen futbolcuların Türk futboluna damga vurmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün bekledikleri çıkışı gösterdiğini ve takıma önemli katkı yaptıklarını belirterek, "Her geçen gün mesafe katettiler. Bence futbol olarak değil artık sadece yaş olarak genç oyuncular." dedi.

Yusuf Yazıcı'nın daha önce A takımda forma şansı bulabilecek bir oyuncu olduğunu da dile getiren Tekelioğlu, "Abdülkadir ise 16 yaşında bu şansı buldu. Biz Yusuf oynarken göreceksiniz Abdülkadir de gelecek demiştik. Bunda da haklı çıktık. Taraftarlar, kamuoyu arkalarında. Bu oyuncular Trabzonspor'un geleceği. Uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecekler." ifadelerini kullandı.

Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor'un altyapısından gelecek başka oyuncular da olduğunu aktararak, "Trabzonspor'un başarılı olabilmesi için bu sayı daha fazla olmalı. Ben Yusuf, Abdülkadir gibi başka oyuncular da olduğunu biliyorum. Bu sayının artması gerekiyor." şeklinde konuştu.