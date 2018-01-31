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Kastamonu Belediyespor deplasmanda galip
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KASTAMONU BELEDİYESPOR DEPLASMANDA GALİP

Kastamonu Belediyespor deplasmanda galip

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Kastamonu Belediyespor, Mudanya Belediyespor'u deplasmanda 39-24 yendi.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Kastamonu Belediyespor, Mudanya Belediyespor'u deplasmanda 39-24 yendi.

Mudanya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 19-15 önde tamamladı.

Bu galibiyetle Kastamonu Belediyespor puanını 23'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu, Mudanya Belediyespor ise 8 puanla 10. sırada kaldı.

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