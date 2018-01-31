Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi!

Beşiktaş’ın sezon sonu için Antalyasporlu Sakıb Aytaç ile anlaştığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin hazırlıklarına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ın, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Antalyaspor'lu Sakıb Aytaç ile anlaştığı öğrenildi.

Son 4 sezondur kırmızı-beyazlılarda forma giyen Sakıb Aytaç'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in isteğiyle transfer etmeye hazırlandığı Sakıb Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.

Sol bek mevkiinde oynayan Sakıb Aytaç, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.