Galatasaray'dan flaş Ndiaye açıklaması

Galatasaray, Badou Ndiaye transferi için Osmanlıspor’a ödenen bonservis bedelinin 7,5 milyon Avro'dan fazla olduğu iddialarını yalanladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.