﻿
Osmanlıspor'dan son dakika transferi
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR'DAN SON DAKİKA TRANSFERİ

Osmanlıspor'dan son dakika transferi

Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal, Osmanlıspor'a transfer oldu.

2913 Okunma

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal, Osmanlıspor'a transfer oldu.

Süper Lig'den bir çok takımın kadrosuna katmaya çalıştığı Mehmet Batdal'ın transferinin önümüzdeki saatlerde kesinleşecek.

Fanatik

ETİKETLER #Osmanlıspor
Osmanlıspor’daki sakatlardan iyi haber
Ndiaye'nin çılgın yükselişi! Üç yılda 60 kat...
1
İrfan Buz'dan forvet transferi açıklaması!
Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0
İşte Galatasaray - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Galatasaray'ın konuğu Osmanlıspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿