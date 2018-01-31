Kardemir Karabükspor'da transfer

Genç kaleci, sağlık kontrolünün ardından kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelerek, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Furkan, burada yaptığı açıklamada, Karabük'e yabancı olmadığını, Kardemir Karabükspor'a 21 yaş altı takımında da hizmet ettiğini söyledi.

Karabük'e çok şey borçlu olduğunu anlatan Furkan Kaçar, takımlarının ligde kalması için elinden geleni yapacağını ifade etti.