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Kardemir Karabükspor'da transfer
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KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA TRANSFER

Kardemir Karabükspor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, kaleci Furkan Kaçar ile sözleşme imzaladı.

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Genç kaleci, sağlık kontrolünün ardından kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelerek, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Furkan, burada yaptığı açıklamada, Karabük'e yabancı olmadığını, Kardemir Karabükspor'a 21 yaş altı takımında da hizmet ettiğini söyledi.

Karabük'e çok şey borçlu olduğunu anlatan Furkan Kaçar, takımlarının ligde kalması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

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