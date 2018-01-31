Kardemir Karabükspor'da transfer

Genç kaleci, sağlık kontrolünün ardından kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelerek, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Furkan, burada yaptığı açıklamada, Karabük'e yabancı olmadığını, Kardemir Karabükspor'a 21 yaş altı takımında da hizmet ettiğini söyledi.
Karabük'e çok şey borçlu olduğunu anlatan Furkan Kaçar, takımlarının ligde kalması için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.