﻿
Balıkesirspor'dan ayrıldı, Denizlispor'a transfer oldu!
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR'DAN AYRILDI, DENİZLİSPOR'A TRANSFER OLDU!

Balıkesirspor'dan ayrıldı, Denizlispor'a transfer oldu!

TFF.1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’da forma giyen Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati’nin yeni takımı belli oldu.

765 Okunma

Aissati, ailevi sorunlarını ileri sürerek sözleşmesini fesih etti ve 60 bin Euro karşılığında Denizlispor’a transfer oldu.

Açıklamayı başkan yaptı

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, Balıkesirspor Taraftarlar Derneğinin Afrin’de operasyonda bulunan Mehmetçik için yaptığı pilav ayran hayrında gazetecilere İsmail Aissati’nin Denizlispor’a transfer olduğunu belirterek, “Kendisi ailevi sorunlarını ileri sürerek ayrılmak istediğini kulübe iletti. Aissati Denizlispor ile anlaştığını öğrendik. Aissati’nin kulüple ilişkisi kesildi. Anlaşma yapmak üzere Denizli’ye hareket etti. Aissati’nin sözleşmesinde yurt dışından bir takıma gitmesi halinde 50 bin Euro, yurt içi transferinde 60 bin Euro şartı vardı. Kendisine Denizlispor’da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Balıkesirspor Baltok'ta yol ayrımı
İstanbulspor 2 - Denizlispor 1
İstanbulspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
Balıkesirspor Baltok 2 - BB Erzurumspor 0
Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
Denizlispor 3 - Adanaspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿