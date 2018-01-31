Balıkesirspor'dan ayrıldı, Denizlispor'a transfer oldu!

Aissati, ailevi sorunlarını ileri sürerek sözleşmesini fesih etti ve 60 bin Euro karşılığında Denizlispor’a transfer oldu.
Açıklamayı başkan yaptı
Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, Balıkesirspor Taraftarlar Derneğinin Afrin’de operasyonda bulunan Mehmetçik için yaptığı pilav ayran hayrında gazetecilere İsmail Aissati’nin Denizlispor’a transfer olduğunu belirterek, “Kendisi ailevi sorunlarını ileri sürerek ayrılmak istediğini kulübe iletti. Aissati Denizlispor ile anlaştığını öğrendik. Aissati’nin kulüple ilişkisi kesildi. Anlaşma yapmak üzere Denizli’ye hareket etti. Aissati’nin sözleşmesinde yurt dışından bir takıma gitmesi halinde 50 bin Euro, yurt içi transferinde 60 bin Euro şartı vardı. Kendisine Denizlispor’da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
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