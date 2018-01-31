İsmail Kartal’dan açıklama

İsmail Kartal'ın yaptığı açıklama şu şekilde...

Yapılan görüşmeden sonra geçmiş dönemde kulüpte forma giyen futbolcuların alacaklarının tamamını istemesinden dolayı transfer yasağını açamadıklarını belirten Kartal, “Ben de Yönetim Kurulumuz da transfer yapmak istedik. Kadroya yapılacak takviyelerimiz ile ilgili listemiz hazırdı” dedi.

Son ana kadar kaynak bulunabilmesi için bekleyerek gelen kaynağı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz arayışı içine girdik diyen İsmail Kartal, bu süreçte istedikleri kaynağı bulamadıklarını, gelen kaynaklarında beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

Eldeki ekonomik imkânların mevcut kadronun maç başlarını, maaşlarını, primlerini ve personel giderlerini karşılamaya ancak yeteceğini sözlerine ekleyen Kartal, açıklamasının devamında özetle şunları söyledi:

Elbette transfer yapılmasını istiyordum. Transfer etmeyi planladığım oyuncuların listesi de hazırdı.

Kadro derinliğini artırmak ve takım içi rekabeti geliştirmek için transferin gerekli olduğunu düşünmüştüm. Özellikle bazı mevkilerde alternatifimizin olmayışı da transfer yapma noktasındaki düşüncemizi gerekli kılmıştı.

Başkanımız ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıdan sonra geçmişten gelen ağır borç yükünden dolayı yasağın kaldırılamayacağı kanaatine vardık.

Yasağın kaldırılamamasını çok büyük bir kayıp olarak görmüyorum. Bu noktada yapılacak bir şey yoksa mevcut kadroyla çok daha fazla çalışarak elde edilebilecek en iyi sonuçlarla Ankaragücü’nü hak ettiği yere taşımanın gayreti içerisinde olacağız.

Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, takımın motivasyonunu artırmak için maddi-manevi olarak gereken her türlü fedakârlığın yapılacağı sözünü verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Ben ve ekibim, futbolcularımla birlikte mevcut imkânlar çerçevesinde tıpkı ilk yarıda olduğu gibi disiplinli ve özverili çalışma ile en iyi sonuçları almak için durmadan-dinlenmeden çalışıyoruz ve aynı tempoda çalışmaya da devam edeceğiz.

Tüm camiamız, taraftarlarımız ve medyamız imkânlar dâhilinde mücadele eden takımımıza, inansınlar güvensinler, onlara moral versinler. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak başarılı oluruz.

Maç içinde bazı oyuncularımız gol kaçırabilir, hatalı pas atabilir, hata yapar gol yeriz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ben ve ekibim oyuncularımla birlikte hatalarımız tespit edip en aza indirmek, aynı hataları tekrarlamamak için çalışıyoruz.

Unutulmaması gereken bir gerçek var o da futbolun 90 dakika olduğu gerçeği.

Taraftarlarımızdan hakemin başlama düdüğü ile birlikte maçın başından son düdüğüne kadar takımlarını desteklemelerini istiyorum.

Bize inanın, güvenin ve destekleyin, güzel günler yakındır.