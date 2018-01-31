﻿
Ozan Tufan, Premier Lig'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZAN TUFAN, PREMİER LİG'DE

Ozan Tufan, Premier Lig'de

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği ve gözden çıkardığı isimlerden olan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’a kiralandı.

632 Okunma

İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan’dan memnun kalması durumunda 7 milyon Avroya bonservisiyle birlikte alabilecek. Milli oyuncunun, bugün İngiltere’ye giderek, imza atacağı öğrenildi.

22 yaşındaki futbolcuya La Liga'dan da talip çıkmıştı. Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da Ozan'ı istemiş ancak milli oyuncu, Katar’a sıcak bakmamıştı.
 

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe, kupada Giresunspor deplasmanında
Fenerbahçe'nin acı günü!
Hasan Ali Kaldırım sürprizi!
Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi
Trabzonspor 1 - Fenerbahçe 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿