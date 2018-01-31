Ozan Tufan, Premier Lig'de

İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan’dan memnun kalması durumunda 7 milyon Avroya bonservisiyle birlikte alabilecek. Milli oyuncunun, bugün İngiltere’ye giderek, imza atacağı öğrenildi.
22 yaşındaki futbolcuya La Liga'dan da talip çıkmıştı. Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da Ozan'ı istemiş ancak milli oyuncu, Katar’a sıcak bakmamıştı.
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