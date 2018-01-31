Galatasaray'dan Jason Denayer hamlesi

İngiliz ekibi Manchester City’den ikinci kez kiralanan Denayer için Fatih Terim’in talimatıyla sezon sonunda girişimde bulunulacak. City’le 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Belçikalı futbolcunun tapusu için pazarlık yapılacak. Guardiola’nın kadroda düşünmediği genç oyuncu için 3 milyon euro civarında bir rakam önerileceği konuşuluyor. (Akşam)