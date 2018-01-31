Oleg Antonov, Ziraat Bankası’nda

Hem lig hem de Cev Cup’ta başarılı bir şekilde yoluna devam eden Ziraat Bankası 1.98 cm boyundaki oyuncu ile anlaşma sağladı. Kariyeri süresince güçlü İtalyan takımlarının formasını giyen oyuncu Ziraat Bankası’nın CEV Cup’ta Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren maçı için geldiği Almanya kampına dahil oldu.

Oleg Antonov’un oynadığı takımlar şöyle;

2006 – 2009: Sisley Treviso (İtalya)

2009 – 2010: Pallavolo Mantova (İtalya)

2011 - 2012: Pallavolo Genova (İtalya)

2012 – 2012: Sisley Treviso (İtalya)

2012 – 2014: Piemonte Volley (İtalya)

2014 – 2015: Tours VB (Fransa)

2015 – 2017: Diatec Trentino (İtalya)

2017:

Başarıları;