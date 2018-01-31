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Oleg Antonov, Ziraat Bankası’nda
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OLEG ANTONOV, ZİRAAT BANKASI’NDA

Oleg Antonov, Ziraat Bankası’nda

Efeler Liginde zirve mücadelesi veren Ziraat Bankası, İtalya Milli takımının da formasını giyen Rus asıllı smaçör Oleg Antonov’u renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

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Hem lig hem de Cev Cup’ta başarılı bir şekilde yoluna devam eden Ziraat Bankası 1.98 cm boyundaki oyuncu ile anlaşma sağladı. Kariyeri süresince güçlü İtalyan takımlarının formasını giyen oyuncu Ziraat Bankası’nın CEV Cup’ta Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren maçı için geldiği Almanya kampına dahil oldu.

 

Oleg Antonov’un oynadığı takımlar şöyle;

2006 – 2009: Sisley Treviso (İtalya)

2009 – 2010: Pallavolo Mantova (İtalya)

2011 -  2012: Pallavolo Genova (İtalya)

2012 – 2012: Sisley Treviso (İtalya)

2012 – 2014: Piemonte Volley (İtalya)

2014 – 2015: Tours VB (Fransa)

2015 – 2017: Diatec Trentino (İtalya)

 

2017:

 

Başarıları;

  • 2015: FIVB Dünya Kupası - Gümüş madalya

  • 2016: Dünya Kulüpler Şampiyonası – Bronz madalya

  • 2016 Olimpiyat Oyunları -  Gümüş madalya

  • 2016-2017: Cev Şampiyonlar Ligi – Gümüş madalya

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