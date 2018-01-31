Osmanlıspor’daki sakatlardan iyi haber

Mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan yeni transfer Ceyhun Gülselam ve Raheem Lawal tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmaya başladı.
Deneyimli Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarında yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapan mor-sarılı ekip antrenmanı sonlandırdı. Başkent ekibinde, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken sonraki bölümde yenileme koşusu yaptı.
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