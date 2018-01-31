Ndiaye'nin çılgın yükselişi! Üç yılda 60 kat...

2017-18 sezonu başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a gelen Badou Ndiaye, devre arasında rekor sayılabilecek bir ücretle Premier Lig'in yolunu tutuyor. Ndiaye böylece üç sene gibi kısa bir süre içine değerini yaklaşık 60'a katlamış oldu. 2015'te Osmanlıspor'un 300 bin euro'ya aldığı Ndiaye, 2017'de G.Saray'a 7,5 milyon euro ve bonuslarla gelirken; 2018'de ise sarı-kırmızılılar Senegalli oyuncuyu 17 milyon euro'ya Stoke City'ye satıyor. Böylece Ndiaye, değerini üç yılda yaklaşık 60'a katlamış oldu. (Fotomaç)