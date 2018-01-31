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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku
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TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ ŞOKU

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bordo-mavili futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasığımdaki sakatlık yüzünden en az iki 2 maç takımdan uzak kalacağım. Dualarınızı esirgemeyin." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın ligin 20. haftasında sahasında Göztepe, ligin 21. haftasında da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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