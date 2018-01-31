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Samuel Eto'o Konya'da
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SAMUEL ETO'O KONYA'DA

Samuel Eto'o Konya'da

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'la anlaşan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'la anlaşan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.

Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.
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