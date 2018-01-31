Ankaragücü yasağı kaldıramadı!

Açıklama şu şekilde

Mehmet Yiğiner Başkanlığında Beştepe Tesislerimizde bir araya gelen Yönetim Kurulumuz, yapılan toplantının ardından transferin önündeki engeller nedeni ile ‘transfer yasağının’ kaldırılamadığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçmiş dönemde kulübümüzde forma giyen bazı oyuncular ile alacakları konusunda anlaşma sağlanamadığı, oyuncuların genelinin alacaklarının tamamını istemesinin transferin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Yönetim Kurulumuz yapılan toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Sezon başında zor şartlar altında TFF 1.Lig’de zirveyi hedefleyen yeni bir kadro kurduk. Yeni kurulan kadro ve yer aldığımız TFF 1.Lig, TFF 2.Lig’e göre çok daha yüksek maliyetleri beraberinde getirdi. Yönetim Kurulu olarak bu maliyetleri karşılayabilmek için kulübümüze yaklaşık olarak 20-25 Milyon TL civarında kaynak sağlanmıştır. Bu süreçte kulübümüze ekonomik destekte bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Kısıtlı bütçeyle oluşturulan ve doğru tercihlerle bir araya getirilen kadromuz, teknik heyetimizin planlı ve disiplinli çalışması, Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun teknik heyet ve futbolcularımıza olan güveni, camiamızın ve vefakar taraftarımızın bütünleşmesi sayesinde başarıyı getirdi. Bu birliktelik ve oluşan sinerji, TFF 1.Lig’in ilk yarısını 34 puan ile lider tamamlamamıza yol açtı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte teknik heyetimizin raporu doğrultusunda kadro derinliği ve takım içi rekabeti artırmak için transfer yasağını kaldırıp, belirlenen noktalara bir kaç takviye yapmak için çalışmalara başladık.

Bu anlamda eski dönemlere ait vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) borçlarını ödeyip, geçmiş dönemde kadromuzda yer alan ve kulübümüzden alacağı olan eski futbolcularla görüşmelere başladık. Vergi ve SSK konusunu sorunsuz çözüme kavuşturmamıza rağmen kulübümüzden alacağı olan eski oyuncular ile tüm girişimlerimize rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Oyunculara bir kısım ödeme yapıp kalan alacakları için sezon sonuna ödeme planı teklif edilmesine rağmen, oyuncuların genelinin alacaklarının tamamını istemesi transferin önündeki engelin kaldırılmasını imkansız kılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, ‘Şimdi Tam Zamanı’ sloganı ile 1000 TL karşılığında ‘Temsilci üye’ olmak isteyen herkese çağrı yapmış, ilk etapta 10 bin ‘Temsilci Üye’ hedefleyerek elde edilecek gelirin transfer yasağının kaldırılması ve kadroya yapılacak takviyelerde kullanılacağını duyurmuştu. Gelinen noktada yalnızca iki kişinin ‘Temsilci Üye’ olması bizi ziyadesi ile üzmüştür. Hedeflediğimiz 10 bin temsilci üye, kulübümüzü ekonomik olarak rahatlatır, transferin önündeki engelin kaldırılması adına da ciddi bir kaynak oluştururdu.

Tüm bu sonuçlardan sonra teknik direktörümüz ile yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde ortak bir karar alınmış, bu karar doğrultusunda da mevcut kadromuza karşı ligin ikinci yarsındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeden transfer yapılmaması yönünde fikir birliğine varılmıştır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak teknik ekip ve oyuncu kadromuza güveniyor, sezon sonunda bu ekibin Ankaragücü’nü hedeflediği yere getireceğine inanıyoruz.

Taraftarlarımız ve camiamızdan hassasiyetle teknik ekip ve futbolcularımıza destek olmalarını istiyoruz. Her zaman 12. adamımız olarak nitelediğimiz taraftarlarımız skor ne olursa olsun yalnızca takımlarına destek olsunlar. Unutulmasın ki bu kadro, bu ekip ve oluşan birliktelik takımımızın ilk yarıyı lider bitirmesine yol açtı. Biz aynı başarının, aynı birliktelik ve kenetlenmeyle ikinci yarıda da tekrarlanacağına inanıyor, taraftarlarımızdan bir kez daha hassasiyetle yalnızca takımlarına destek olmalarını bekliyoruz.