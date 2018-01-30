Ümit Özat: Anlamak isteyen anlar...

Gençlerbirliği Teknik direktörü Ümit Özat , Ziraat Türkiye Kupasından 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Oyuna baktığınız zaman maçın skoru bu değil. İki tane bireysel hata var... Bu maçın bir rövanşı var, her ley bitmedi.
Onlarla gurur duyuyorum. Sessegnon takıma uyum sağladı diyebiliriz. Hopf gibi bir kaleci bile böyle bir hata yapıyorsa o olmasa ne yapacağız.
Sol stoper ve bir kaleci almalıyız. Konyaspor ili futbolcu birden aldı. Biz savunma yaparak oynuyoruz. Yarına kadar 2 tane transfer yapmalıyız. Serkan hocanın yönettiği ilk maç değil. Bursaspor maçında 5 dakika uzattı. Bugün daha uzun olması gerekirken az uzatıyor.
İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama diyorlar. Burada maç var, akılları Fenerbahçe'de. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, Ankara'da biz de onu göstereceğiz
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Özat, yaptıkları iki bireysel hatanın istemedikleri sonuca yol açtığını belirterek, "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir." dedi.
Özat, rövanş maçında avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.
Ümit Özat, bir basın mensubunun "Oyunu çirkinleştirenler' diyerek neyi kast ettiniz?" sorusuna ise "Anlamak isteyen anlar." şeklinde cevap verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.