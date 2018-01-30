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Ümit Özat: Anlamak isteyen anlar...
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ÜMİT ÖZAT: ANLAMAK İSTEYEN ANLAR...

Ümit Özat: Anlamak isteyen anlar...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri Türkiye Kupası maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gençlerbirliği Teknik direktörü Ümit Özat , Ziraat Türkiye Kupasından 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Oyuna baktığınız zaman maçın skoru bu değil. İki tane bireysel hata var... Bu maçın bir rövanşı var, her ley bitmedi.

Onlarla gurur duyuyorum. Sessegnon takıma uyum sağladı diyebiliriz. Hopf gibi bir kaleci bile böyle bir hata yapıyorsa o olmasa ne yapacağız.

Sol stoper ve bir kaleci almalıyız. Konyaspor ili futbolcu birden aldı. Biz savunma yaparak oynuyoruz. Yarına kadar 2 tane transfer yapmalıyız. Serkan hocanın yönettiği ilk maç değil. Bursaspor maçında 5 dakika uzattı. Bugün daha uzun olması gerekirken az uzatıyor. 

İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama diyorlar. Burada maç var, akılları Fenerbahçe'de. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, Ankara'da biz de onu göstereceğiz

Ümit Özat basın toplantısında neler dedi?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Özat, yaptıkları iki bireysel hatanın istemedikleri sonuca yol açtığını belirterek, "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir." dedi.  

Özat, rövanş maçında avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı. 

Ümit Özat, bir basın mensubunun "Oyunu çirkinleştirenler' diyerek neyi kast ettiniz?" sorusuna ise "Anlamak isteyen anlar." şeklinde cevap verdi. 

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BAŞKENTLİ
31 Ocak 201801:10
YAV HOCAM TAŞ GİBİ TAKIM YAPMIŞSIN EYVALLAH AMA YİNE ABUK SABUK KONUŞM AMA YAPIYORSUN MAÇ SONUNDA SANA ORDA FENERBAHÇE SORANMI OLDU FENERE YALAKA LIK YAPARAKMI HOCA OLACAKSIN BAK SAYENDE TAKIM BİRAZ RAYINA GİRDİ ŞU SAHA DIŞI TAVIRLARINI BİR BIRAK HER ŞEY DAHA İYİ OLUR YOK İLLA BEN DOMBİLİ DOMBİLİ TAKIM AÇ ADIM DERSEN BİR ÇUVAL İNCİRİ BERAAT EDERSİN
1
Apollo Sakir
31 Ocak 201800:29
Baskalarina laf sokmak yerine takimina bak. Baydin cidden.
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