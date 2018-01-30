Ümit Özat: Anlamak isteyen anlar...

Gençlerbirliği Teknik direktörü Ümit Özat , Ziraat Türkiye Kupasından 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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"Oyuna baktığınız zaman maçın skoru bu değil. İki tane bireysel hata var... Bu maçın bir rövanşı var, her ley bitmedi.

Onlarla gurur duyuyorum. Sessegnon takıma uyum sağladı diyebiliriz. Hopf gibi bir kaleci bile böyle bir hata yapıyorsa o olmasa ne yapacağız.

Sol stoper ve bir kaleci almalıyız. Konyaspor ili futbolcu birden aldı. Biz savunma yaparak oynuyoruz. Yarına kadar 2 tane transfer yapmalıyız. Serkan hocanın yönettiği ilk maç değil. Bursaspor maçında 5 dakika uzattı. Bugün daha uzun olması gerekirken az uzatıyor.

İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama diyorlar. Burada maç var, akılları Fenerbahçe'de. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, Ankara'da biz de onu göstereceğiz

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Ümit Özat basın toplantısında neler dedi?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Özat, yaptıkları iki bireysel hatanın istemedikleri sonuca yol açtığını belirterek, "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir." dedi.

Özat, rövanş maçında avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, bir basın mensubunun "Oyunu çirkinleştirenler' diyerek neyi kast ettiniz?" sorusuna ise "Anlamak isteyen anlar." şeklinde cevap verdi.