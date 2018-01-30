Gençlerbirliği kramponları unutmuş!

Gençlerbirliği, Beşiktaş kupa maçı öncesi kramponları unutmuş
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu basın toplantısında Gençlerbirliği'nin İstanbul' a gelirken kramponlarını unuttuğunu ve rakiplerine 10 çift ayakkabı verdiklerini söyledi.
Şenol Güneş: "Saygı bekliyoruz. Ayakkabılarını unutmuşlardı. 10 çift ayakkabı verdik." dedi.
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