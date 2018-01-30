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Gençlerbirliği kramponları unutmuş!
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GENÇLERBİRLİĞİ KRAMPONLARI UNUTMUŞ!

Gençlerbirliği kramponları unutmuş!

Gençlerbirliği, Beşiktaş kupa maçı öncesi kramponları unutmuş.

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Gençlerbirliği, Beşiktaş kupa maçı öncesi kramponları unutmuş 

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu basın toplantısında Gençlerbirliği'nin İstanbul' a gelirken kramponlarını unuttuğunu ve rakiplerine 10 çift ayakkabı verdiklerini söyledi.

Şenol Güneş: "Saygı bekliyoruz. Ayakkabılarını unutmuşlardı. 10 çift ayakkabı verdik." dedi. 

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3
kırmızı kara
31 Ocak 201801:05
kramponlar futbolcunun silahıdır silahsız maça gidilirmi emektar malzemecimiz hacı acil geri dönmeli
2
Apollo Sakir
31 Ocak 201800:31
Kramponlar degil kimin giydigi onemli..Anlayan anlar diye laf sokana 10 cift kramponla Cevap vermisler
1
Mali
31 Ocak 201800:15
Şu Şenola da kepaze ettiniz bizi. Bu nedir yav,anlatsan inanmazlar ama olmus işte
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