Gençler avantajı kaybetti...

ZiraatTürkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül (Dk. 46 Adriano), Vida, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan (Dk. 63 Talisca), Lens, Mustafa Pektemek (Dk. 69 Oğuzhan Özyakup), Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas (Dk. 46 Deniz Yılmaz), Palitsevich, Uğur Çiftçi, Khalili, Diallo, Serdar Özkan (Dk. 18 Milinkovic), Sessegnon, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 65 Zeki Yavru)

Goller: Dk. 21 Mustafa Pektemek, Dk. 74 Negredo (Penaltıdan), Dk. 79 Talisca (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 18 Luccas, Dk. 77 Palitsevich, Dk. 87 Khalili, Dk. 90+1 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 76 Caner Erkin, Dk. 90+2 Babel (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Şenol Güneş Gençlerbirliği karşısında rotasyona gitti. Fabricio, Adriano, Quraesma, Pepe ve Talisca gibi as oyuncuları dinlendiren Güneş forvet hattında Negredo'dan vazgeçmedi. Kalede Tolga Zengin'e şans veren tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Medel, Vida ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta ikilide Necip ve Tolgay Arslan görev alırken hücumda Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo yer aldı.

Siyah Beyazlıların yedek kulübesinde ise Fabricio,Quaresma,Adriano,Pepe,Oğuzhan,Fatih,Talisca,Vagner Love ve Utku yer aldı.

VAGNER LOVE YEDEK CYLE LARİN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love Gençlerbirliği karşısında kadroya alındı ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Takımla beraber ısınmak için sahaya çıkan Love'a Siyah Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Brezilyalı golcü taraftarları selamladı ve yumruk şov yaptı. Bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise lisans işlemleri yetişmediği için müsabakayı tribünden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden sert vuruşunda, topu kaleci Hopf çeldi. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Tolgay Arslan'ın ceza alanı içine girer girmez şutunda, Mustafa Pektemek'in bir kez daha dokunduğu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Ahmet Oğuz çıkardı. Dönen topu bir kez daha kontrol eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak Ahmet Oğuz'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

23. dakikada Babel'in ceza sahası içinde soldan içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Caner Erkin'in kaleye gönderdiği topu, kaleci Hopf kontrol etti.

34. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Jailton ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

45. dakikada Luccas'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Babel'in sert şutunda, direk dibine giden topu Hopf kurtardı.

51. dakikada Lens'in sağdan attığı uzun topla ceza sahasına giren Babel'in pasında Negredo'nun müsait pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

52. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Jailton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Milinkovic'in pasında Deniz Yılmaz, altıpas üzerinde topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

73. dakikada Lens'in ortasında Alper Uludağ ters bir vuruş yaptı. Üst direkten dönen topa müdahale etmek isteyen Oğuzhan Özyakup, Palitsevich'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Negredo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

79. dakikada savunmanın geri pasında topu alan kaleci Hopf, takım arkadaşına pas vermek isterken meşin yuvarlağı Talisca'ya attı. Topu önünde bulan siyah-beyazlı oyuncu, şık bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi.

88. dakikada Adriano'nun sağdan pasında topla buluşan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.