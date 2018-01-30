Pogba Ankara'ya mı geliyor?

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak düşme hattından çıkan Gençlerbirliği, Sessegnon transferinden sonra bir bombayı daha patlatıyor.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Kırmızı-Kara'lar, St. Etienne forması giyen, 27 yaşındaki Florentin Pogba'yı kadrosuna katmak üzere.

Yakn kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre Başkent ekibi, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun transferinde son aşamaya geldi. Stoper ve sol bek oynayabilen ve Manchester United forması giyen Fransız oyuncu Paul Pogba'nın ağabeyi olan Gineli oyuncunun yarın Gençlerbirliği'yle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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