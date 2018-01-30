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Sivasspor, Henri Saivet'i kiraladı!
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SİVASSPOR, HENRİ SAİVET'İ KİRALADI!

Sivasspor, Henri Saivet'i kiraladı!

Demir Grup Sivasspor İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.
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