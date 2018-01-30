Sivasspor, Henri Saivet'i kiraladı!

Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.
Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.
Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.
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