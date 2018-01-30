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Orhan Şam'ın yeni takımı belli oldu
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ORHAN ŞAM'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Orhan Şam'ın yeni takımı belli oldu

Elazığspor, Gençlerbirliği’nden tecrübeli futbolcu Orhan Şam ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

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Elazığspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Loan Hora, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen ve Muhammed İldiz'i renklerine bağlayan bordo-beyazlı ekip, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper Orhan Şam ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Bu sabah saatlerinde Elazığ'a gelen ve transfer komitesi ile masaya oturan Şam, resmi sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli oyuncu yeni takımıyla ilk antrenmanına da bugün çıktı.

Futbola 10 yaşındayken amatör olarak Erdemirspor'da başlayan Orhan Şam, Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Hacettepe, Mardinspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Gençlerbirliği formaları giydi. Bu sezon ligde forma şansı bulamayan Şam, 3 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı buldu. 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca toplam 167 Süper Lig maçında forma giydi.

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2
Şakir
30 Ocak 201819:13
Bu vesile ile bizim de seviyemiz belli olmuş !
1
Hamit Guler
30 Ocak 201818:26
Seviyesini bulmus
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