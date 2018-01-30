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Beşiktaş Larin transferini açıkladı
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BEŞİKTAŞ LARİN TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş Larin transferini açıkladı

Beşiktaş, Cyle Larin'i resmen renklerine bağladı. Orlando City ile yaşanan sorunları çözen siyah beyazlı kulüp, 22 yaşındaki golcü ve MLS ekibi ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Beşiktaş, Kanadalı oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Orlando City ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS ekibi, Larin'in sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.

Siyah-beyazlılar, transferi FIFA'ya taşınmadan tamamlamak için Orlando City ile anlaşmaya vardı.

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