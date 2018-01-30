Beşiktaş Larin transferini açıkladı

Beşiktaş, Kanadalı oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Orlando City ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Beşiktaş, yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS ekibi, Larin'in sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.



Siyah-beyazlılar, transferi FIFA'ya taşınmadan tamamlamak için Orlando City ile anlaşmaya vardı.