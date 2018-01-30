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Deniz Naki'ye futboldan men!
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DENİZ NAKİ'YE FUTBOLDAN MEN!

Deniz Naki'ye futboldan men!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'yi futboldan men etti.

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PFDK, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'ye "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" gerekçesiyle 3,5 yıl müsabakalardan men cezası verdi.

273 bin TL de para cezasına çarptırılan Deniz Naki'nin cezası 3 yılı aştığı için Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/1.inci maddesine göre ceza sürekli hak mahrumiyetine çevrildi.

Deniz Naki, Tahkim indirime gitmediği takdirde bir daha Türkiye Profesyonel liglerinde futbol oynayamayacak.

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