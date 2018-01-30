Deniz Naki'ye futboldan men!

PFDK, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'ye "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" gerekçesiyle 3,5 yıl müsabakalardan men cezası verdi.



273 bin TL de para cezasına çarptırılan Deniz Naki'nin cezası 3 yılı aştığı için Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/1.inci maddesine göre ceza sürekli hak mahrumiyetine çevrildi.



Deniz Naki, Tahkim indirime gitmediği takdirde bir daha Türkiye Profesyonel liglerinde futbol oynayamayacak.