Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Sarı-lacivertli takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanan Ozan Tufan’ın durumu belli oldu.
Kulüp binasına davet edildi
Spor Arena’nın haberine göre; genç futbolcu kulüp binasına davet edildi. Milli futbolcunun fesih görüşmeleri için Kadıköy’e gittiği iddia edildi.
Kendisinden kulüp bulunması istenen ve bulamayan 22 yaşındaki oyuncu feshin gerçekleşmesiyle boşta kalacak.
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