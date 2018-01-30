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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
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FENERBAHÇE'DEN FLAŞ OZAN TUFAN KARARI!

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe’de Ozan Tufan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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Sarı-lacivertli takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanan Ozan Tufan’ın durumu belli oldu.

Kulüp binasına davet edildi

Spor Arena’nın haberine göre; genç futbolcu kulüp binasına davet edildi. Milli futbolcunun fesih görüşmeleri için Kadıköy’e gittiği iddia edildi.

Kendisinden kulüp bulunması istenen ve bulamayan 22 yaşındaki oyuncu feshin gerçekleşmesiyle boşta kalacak.

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