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Altınordu'da ayrılık! İşte yeni adresi!
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ALTINORDU'DA AYRILIK! İŞTE YENİ ADRESİ!

Altınordu'da ayrılık! İşte yeni adresi!

Altınordu'nun genç oyuncusu Berk Erel'in yeni adresi belli oldu.

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21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berk, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak 3. Lig 3 Grup takımlarından Ankara Adliyespor formasını terletecek.

Berk Erel bu sezon Altınordu'da 2 maçta görev aldı.

 

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