﻿
Ndiaye için 15 milyon pound
﻿
Site İçi Arama
﻿

NDİAYE İÇİN 15 MİLYON POUND

Ndiaye için 15 milyon pound

SKY Sports, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin, Badou Ndiaye'nin transferi için Galatasaray'la 15 milyon pound karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.

208 Okunma

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports’a göre Stoke City, Ndiaye için Galatasaray’a 15 milyon Sterlin ödeyecek. Ndiaye’nin vize işleşmelerinde sorun yaşamaması halinde İngiltere’ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Galatasaray, Senegalli futbolcuyu sezon başında Osmanlispor’dan transfer etmişti.

Ligde 17 maçta 1 gol – 3 asistlik performans sergileyen Ndiaye, transfer olma ihtimali nedeniyle geçtiğimiz haftaki Osmanlispor maçının kadrosundan son anda çıkarılmıştı.

ETİKETLER #Galatasaray
Ndiaye'nin yeni adresi İngiltere
Galatasaray, Ndiaye'den gelecek parayı nereye harcayacak?
Galatasaray, Terim'le yükselişte
Ndiaye gidiyor mu? İşte Albayrak'ın yanıtı
Bülent Korkmaz, Gomis'in olay sevincini değerlendirdi!
Fatih Terim'den Osmanlıspor maçı açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿