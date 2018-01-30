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Fenerbahçe, kupada Giresunspor deplasmanında
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FENERBAHÇE, KUPADA GİRESUNSPOR DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, kupada Giresunspor deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.

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Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV'den yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sahaya ligde az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro sürmesi bekleniyor.

Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
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