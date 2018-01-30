Gençler'de Beşiktaş hazırlıkları tamam

Bu akşam 20.30’da İstanbul’da Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma çalışması ile devam etti.
Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı.
Kırmızı kart cezalısı olan Petar Skuletic ile fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden Nihat Şahin ve Elvis Manu haricinde başkent ekibinde eksik bulunmuyor.
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