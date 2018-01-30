﻿
Gençler'de Beşiktaş hazırlıkları tamam
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLER'DE BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARI TAMAM

Gençler'de Beşiktaş hazırlıkları tamam

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı. Gençler karşılaşmaya hazır.

486 Okunma

Bu akşam 20.30’da İstanbul’da Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma çalışması ile devam etti.

Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı.

Kırmızı kart cezalısı olan Petar Skuletic ile fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden Nihat Şahin ve Elvis Manu haricinde başkent ekibinde eksik bulunmuyor.
Beşiktaş Vagner Love'ı açıkladı
3
Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ı unuttu!
Sessegnon: İlhan Cavcav'ı tanımayı çok isterdim
1
Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Beşiktaş
1
Ümit Özat: Ben bu kulübü çok seviyorum
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿