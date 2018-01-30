Ziraat Bankası, Düren yolcusu

Avrupa iç saha maçlarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde oynayan Ziraat Bankası ilk maçı Konyalı voleybol severlerin desteği ile 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Rövanş karşılaşmasından galip ayrılıp tur atlamak isteyen Ziraat Bankası Çarşamba (31 Ocak) günü Düren ile TSİ 21:00’da Kreis Arena’da tur mücadelesi verecek.

Ziraat Bankası rakibini elediği takdirde Posojolnica (Avusturya) - Lindemans (Belçika) takımlarının tur galibi ile oynayacak.

Ziraat Bankası baş antrenörü Joshko Milenkoski; ‘’Konya’da oynamış olduğumuz ilk maçta taraftarımız karşısında net bir galibiyet alıp tur için elimizi sağlamlaştırdık. Fakat Almanya’da bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Rövanş karşılaşması için rakibimize karşı iyi hazırlandık. Umarım iyi bir oyunla tur atlayan taraf biz oluruz.’’ şeklinde düşüncelerini ifade etti.