Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında kaçırdığı pozisyonu anlattı!

Son olarak Fenerbahçe karşısında ağları bulmayı başaran deneyimli yıldız, 67. dakikada kaçırdığı net fırsatın pişmanlığını yaşıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 16. Süper Lig maçında 17. golünü atmayı başaran Burak, kaleci Volkan Demirel’in hakkını teslim ederken, Bordo-Mavili taraftaların hepsini ayağa kaldıran o pozisyonu işte böyle anlattı:

"HER MAÇIMIZ BİR FİNAL"

67’de bir anda Volkan’la karşı karşıya kaldım. Volkan kaleyi iyi kapattı. Yine de o golü atıp işi bitirmem gerekiyordu ama olmayınca olmadı. 1-1 biten maçı kazanmalıydık. Gol attım ama maçı kazansaydık sevincim iki kat daha fazla olacaktı. Tribünleri dolduran binlerce taraftarımıza Fenerbahçe galibiyeti armağan etmeyi çok istedik ama olmadı. Üzgünüz tabii ki ama artık Fenerbahçe maçı geride kaldı. Bundan sonra bütün maçlarımız final havasında olacak.

"KRAL OLMAK İSTİYORUM"

Gol krallığı yarışında iddialı olduğunu da belirten Burak, “Yeniden kral olmak istiyorum. Trabzonspor’u da hep birlikte güzel yerlere taşımalıyız. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Yılmak yok, tempomuzu artırıp yarışta lig sonuna kadar olabilmek için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKANDAN DESTEK: BURAK DAHA NE YAPSIN?

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 17 gole ulaşan Burak’ı yere göğe sığdıramadı. Maçın kırılma anı olarak Kral’ın kaçırdığı net pozisyonu gösteren başkan Usta, “Burak Yılmaz’ın attığı golden sonra 67’de kaçırdığı net bir gol pozisyonu vardı. O olsaydı farka gidebilirdik, şansızlık diyelim. Yine de Burak’a sitem etme hakkımız yok. Bir golcü daha ne yapsın ki? Girdiği iki pozisyondan birini gole çeviriyor. Burak’ı ayrıca kutluyorum” dedi.

Taraftarlara da binlerce kez şükranlarını ileten Usta, “Onlar Fenerbahçe maçında tüm ülkeye fair-play dersi verdiler. Hiç olay olmadan maç tamamlandı. Gönül isterdi ki, galibiyet hediye edelim onlara ama olmadı” diye konuştu.