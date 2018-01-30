Ali Palabıyık'ın notu belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık, iki kulüpten de tepki görmesine rağmen yüksek puan aldı. Karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım, Palabıyık’a sezonun en yüksek notlarından biri olan 8.4 puan verdi.

‘İyi ve verimli performans’ anlamına gelen bu notla Palabıyık, önümüzdeki dönemde daha kritik maçlarda görev alabilecek. Yıldırım’ın zorlu karşılaşmada Palabıyık’ın verdiği kararların hemen hepsini doğru bulduğu, sadece Fenerbahçe’nin golünden önce topun Alper Potuk’tan çıkıp çıkmadığı konusunda tereddütte kaldığı bildirildi

HOCALAR ELEŞTİRDİ

Maçı değerlendiren hakem hocaları Ali Palabıyık’ın, Alper Potuk’un ayağına kasıtlı olarak basan Pereira ve Kucka ile Abdülkadir Ömür’e sert müdahalede bulunan Fernandao’nun kırmızı kart görmesi gerektiği görüşünde birleşmişti. Yorumcular ayrıca Palabıyık’ın, Fenerbahçe’nin golü öncesi top Alper Potuk’tan çıkmış olmasına rağmen aut yerine korner kararı verdiğini de belirtmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da, “Pereira ve Kucka net kırmızı kart görmeliydi. Tribünlerin etkisinde kaldı. Bu yönetim Ali Palabıyık’a yakışmadı” eleştirisinde bulunmuştu.

(Hürriyet)