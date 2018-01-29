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Ndiaye'nin yeni adresi İngiltere
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NDİAYE'NİN YENİ ADRESİ İNGİLTERE

Ndiaye'nin yeni adresi İngiltere

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye İngiltere'ye gidiyor. 

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Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye İngiltere'ye gidiyor. 

Sarı kırmızılı kulüp, Senegalli oyuncunun transferi için Stoke City ile anlaşmaya vardı. 

Ligin ilk yarısında Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Ndiaye 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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