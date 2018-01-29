Ndiaye'nin yeni adresi İngiltere

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye İngiltere'ye gidiyor.
Sarı kırmızılı kulüp, Senegalli oyuncunun transferi için Stoke City ile anlaşmaya vardı.
Ligin ilk yarısında Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Ndiaye 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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