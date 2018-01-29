Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkıyor mu?

Başkent ekibinin yaşadığı maddi sıkıntılara değinen Akyüz, "Transfer yasağını kaldırabilmemiz için 3 milyon 750 bin lira ödeme yapmamız gerekiyor" dedi.

Akyüz, ligin 19. haftasında Ankara'da Altınordu'ya 2-0 yenildikleri maçta mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını vurgulayan Akyüz, "Altınordu karşısında iyi oynadığımız maçı kaybettik. Ligin zirvesi açısından kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Rakiplerimizle puan farkı çok açılmadı. Biz hala aynı Süper Lig inancımızı koruyoruz. Birçok sıkıntıya rağmen futbolcularımız çıkıp, karakterli bir oyun sergiliyorlar." diye konuştu.

Başkent ekibinin yaşadığı maddi sıkıntılara değinen Metin Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

"10 milyon liraya ihtiyacımız var. Transfer yasağını kaldırabilmemiz için 3 milyon 750 bin lira ödeme yapmamız gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin vadettiği paralar var. Ancak diğer taraftan da vergi borcu karşımıza çıktı. Geriye dönük borçlarımızı planlı şekilde ödüyoruz. 3 milyon liraya yakın vergi borcunun taksitlendirilmesini istiyoruz. Buna çözüm üretmek için yönetim olarak çalışıyoruz."